Гепатиты в Хабаровском крае снизились в 1,5 раза

Для повышения осведомлённости населения 25 июля в Хабаровске пройдёт акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. На набережной реки Амур (район Речного вокзала) с 17:00 до 19:00 Краевой центр «Анти СПИД» совместно с Хабаровским краевым отделением «Российский Красный Крест» организуют бесплатное анонимное экспресс тестирование на гепатиты В и С, а также на ВИЧ. Специалисты предоставят консультации и расскажут о мерах профилактики.