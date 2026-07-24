Количество выданных нижегородцам ипотечных займов за год выросло в 1,5 раза

В 2026 году на территории Нижегородской области граждане получили 7670 ипотечных кредитов. По данным регионального правительства, результат аналогичного периода прошлого года был в 1,5 раза скромнее.
Представители власти отметили роль льготных программ в повышении доступности жилья. Так, нижегородцы могут получить средства для решения квартирного вопроса на условиях семейной, сельской или ИТ-ипотеки.
Также в регионе зафиксирован рост числа займов на приобретение частных домов. По сравнению с показателями годичной давности количество ипотечных кредитов, выданных на объекты ИЖС, увеличилось на 78,6%. В общей сложности на эти цели нижегородцам выдали 4,3 миллиарда рублей.
Напомним, в Арзамасе ищут инвестора для восстановления четырех исторических домов.