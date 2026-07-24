Количество выданных нижегородцам ипотечных займов за год выросло в 1,5 раза

Также в регионе зафиксирован рост числа займов на приобретение частных домов. По сравнению с показателями годичной давности количество ипотечных кредитов, выданных на объекты ИЖС, увеличилось на 78,6%. В общей сложности на эти цели нижегородцам выдали 4,3 миллиарда рублей.