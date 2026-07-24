В Прикамье участников СВО могут освободить от уплаты земельного налога

Участников СВО могут освободить от уплаты земельного налога независимо от размера участка, сообщили в правительстве Пермского края.
Инициативу обсуждали на встрече губернатора с представителями Ассоциации ветеранов спецоперации. Сейчас такая льгота уже действует на нескольких территориях: Кочевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах.
По федеральным нормам участники СВО и члены их семей могут получить налоговый вычет с 6 соток одного участка. Руководитель пермского филиала ассоциации Александр Григоренко предложил распространить полное освобождение на все муниципалитеты.
Губернатор поддержал инициативу и пообещал рекомендовать главам всех территорий ввести её в своих округах.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, какие льготы появились для учителей после подписания указа о повышении статуса педагогов.