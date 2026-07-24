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В Прикамье участников СВО могут освободить от уплаты земельного налога

Такая льгота уже действует в нескольких территориях региона.

Участников СВО могут освободить от уплаты земельного налога независимо от размера участка, сообщили в правительстве Пермского края.

Инициативу обсуждали на встрече губернатора с представителями Ассоциации ветеранов спецоперации. Сейчас такая льгота уже действует на нескольких территориях: Кочевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах.

По федеральным нормам участники СВО и члены их семей могут получить налоговый вычет с 6 соток одного участка. Руководитель пермского филиала ассоциации Александр Григоренко предложил распространить полное освобождение на все муниципалитеты.

Губернатор поддержал инициативу и пообещал рекомендовать главам всех территорий ввести её в своих округах.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, какие льготы появились для учителей после подписания указа о повышении статуса педагогов.