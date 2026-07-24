В Петербурге реконструируют историческое здание под медицинский центр

Историческое здание, расположенное на пересечении Лиговского проспекта и набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге, реконструируют под современный многопрофильный медицинский центр, сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре города. Новые медучреждения создают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
«Проект реконструкции предусматривает безусловное сохранение внешнего облика здания, включая его геометрию, габариты, применяемые материалы, отделку фасадов и кровельное покрытие», — говорится в сообщении.
Также в планах создать два пожарных отсека, обустроить мансардный этаж, где разместят административные и рабочие кабинеты. Еще там переустроят лестничные клетки, установят лифтовое оборудование.
После реконструкции в здании начнут работу консультационно‑диагностическое и травматологическое отделения, зоны для восстановительного лечения, палаты, административные кабинеты, столовая и другие необходимые помещения. На территории оборудуют автостоянку.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.