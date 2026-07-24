Эндокринолог объяснила, почему не надо есть шоколад перед сном

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кофеин, содержащийся в чае и шоколаде, мешает быстрому засыпанию, поэтому эти продукты не стоит употреблять вечером, рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
«В первую очередь перед сном стоит отказаться от продуктов, содержащих кофеин. Многие вспоминают только про кофе, однако достаточно большое его количество содержится также в крепком чае и шоколаде. Поэтому, если есть склонность к трудностям с засыпанием, эти продукты лучше не употреблять вечером», — сказала Михалева «Газете.Ru».
По словам врача, неблагоприятно на ночной отдых влияет и тяжелая жирная пища — фастфуд, жареные блюда, жирные сорта мяса, различные соусы. Такая еда переваривается значительно дольше, из-за чего желудочно-кишечный тракт продолжает активно работать, когда организм уже должен готовиться ко сну, пояснила Михалева. После тяжелой жирной пищи нередко появляются тяжесть в желудке, дискомфорт или изжога, что ухудшает качество отдыха, добавила специалист.
«Избыточное содержание белка в вечернем приеме пищи тоже увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Это может сопровождаться ощущением тяжести и препятствовать быстрому засыпанию», — отметила Михалева.
Врач порекомендовала ужинать за пару часов до сна, чтобы еда успела перевариться. Если принимать пищу непосредственно перед сном, активное пищеварение и гормональные изменения могут помешать организму подготовиться к отдыху, заключила Михалева.