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В Красноярске завели дело о картельном сговоре между охранными компаниями

В Красноярске выявили картель в сфере охраны на сумму более 173 миллионов рублей.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 24 июл — РИА Новости. Уголовное дело о картельном сговоре между охранными компаниями возбуждено в Красноярске, они на протяжении шести лет имитировали борьбу за охрану соцобъектов, заключив таким образом договоры общей стоимостью свыше 173 миллионов рублей, сообщает прокуратура края.

По данным надзорного ведомства, с 2020 по 2026 годы несколько охранных организаций, входящих в группу компаний «Тамерлан», действовали по отработанному сценарию при участии в торгах на охрану школ, больниц и других социально значимых объектов.

Если среди участников появлялись сторонние фирмы, представители группы снижали цену, не оставляя конкурентам шансов. Однако, как только в аукционе оставались только «свои», ценовая борьба прекращалась и определялся победитель.

«За шесть лет по такой схеме организации выиграли 156 государственных и муниципальных закупок, заключили контракты на охрану социальных объектов общей стоимостью свыше 173 миллионов рублей… Качество оказываемых услуг оставляло желать лучшего», — говорится в сообщении.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело об ограничении конкуренции, совершенном организованной группой с извлечением дохода в крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 178 УК РФ), уточняют в ведомстве.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии добавили, что дело возбуждено против директора группы компаний.

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