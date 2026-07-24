В РТ в ходе операции «Чистый воздух» у 33 авто выявили превышение выбросов

С начала операции «Чистый воздух» (1 июня — 30 сентября) в Татарстане экологами и сотрудниками ГИБДД проверено 2 145 машин на выбросы в атмосферу из выхлопной трубы. Превышения были выявлены у 33 автомобилей, что составляет 1,5% от общего числа, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
В числе проверенных машин значатся 1 850 легковых, 107 грузовиков и 188 автобусов. Чаще всего нарушения фиксировали у бензиновых автомобилей (26 случаев), реже — у дизельных (5) и газомоторных (2). С владельцами нарушителей проводят разъяснительную работу и составляют административные протоколы.
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