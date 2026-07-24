Впервые за годы: в Алматинском зоопарке произошло редкое пополнение

«В Алматинском зоопарке сразу у двух видов попугаев появилось потомство. Впервые за последние годы в зоопарке удалось получить потомство от пестрых розелл. В мае у пары вылупились пять птенцов. Это важное событие для зоопарка, которое подтверждает, что для птиц созданы благоприятные условия содержания, ухода и размножения. Еще одно пополнение произошло у малых кольчатых попугаев — в мае у пары появились три птенца. Эти птицы уже не первый год успешно выводят потомство. В прошлом году они вырастили двух птенцов, а в этом году уже дважды дали потомство — сначала в феврале, а затем в мае».