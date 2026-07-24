«Ударил по лицу»: в Красноярске полиция проверяет информацию об инциденте на детской площадке

«Этот мужчина, если его можно так назвать, ударил мальчика по лицу. За то что тот якобы обидел его дочь. Но дочь эта перед этим регулярно обзывала этого мальчика. Маме мальчика видео скинули. Не знаю, будет ли мама этого мальчика обращаться куда то по этому поводу. Хотелось бы чтоб участковый обратил на это внимание», — прокомментировали ситуацию в интернете местные жители.