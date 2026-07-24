«Ударил по лицу»: в Красноярске полиция проверяет информацию об инциденте на детской площадке

В Красноярске полицейские проверяют информацию о конфликте на детской площадке в микрорайоне Преображенский. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В ходе интернет-мониторинга правоохранители обнаружили информацию о том, что во дворе на улице Подзолкова мужчина якобы ударил ребенка. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения, видео с места событий неравнодушные граждане опубликовали в группе микрорайона в социальной сети «ВКонтакте».
«Этот мужчина, если его можно так назвать, ударил мальчика по лицу. За то что тот якобы обидел его дочь. Но дочь эта перед этим регулярно обзывала этого мальчика. Маме мальчика видео скинули. Не знаю, будет ли мама этого мальчика обращаться куда то по этому поводу. Хотелось бы чтоб участковый обратил на это внимание», — прокомментировали ситуацию в интернете местные жители.
Сообщений и заявлений по этому поводу в полицию пока не поступало, однако правоохранители решили зарегистрировать информацию в установленном порядке.
Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснят, что произошло и примут решение в соответствии с законодательством.
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