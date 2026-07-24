Трое нижегородских волейболистов вызваны в сборную России

Трое игроков нижегородского «Горького‑2» и врач основной команды клуба сейчас находятся на учебно‑тренировочном сборе с юношеской сборной России (до 17 лет) на базе «Волей‑Град» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ВК «Горький».
В расположение национальной команды вызваны Максим Филиппов, Степан Дубов и Александр Виноградов, а также врач «Горького» Иван Прибылов.
В конце августа сборная России U‑17 примет участие в международном турнире «Памяти Ю. Б. Чеснокова», который традиционно проходит в Анапе.
«Желаем нашим игрокам и сотрудникам отлично проявить себя на высоком уровне», — заявили в волейбольном клубе «Горький».
Ранее сообщалось, что около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе Media Basket.