Трое нижегородских волейболистов вызваны в сборную России

Трое игроков нижегородского «Горького‑2» и врач основной команды клуба сейчас находятся на учебно‑тренировочном сборе с юношеской сборной России (до 17 лет) на базе «Волей‑Град» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ВК «Горький».