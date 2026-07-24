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Трое нижегородских волейболистов вызваны в сборную России

Юношеская сборная России до 17 лет проводит тренировочный сбор в Анапе.

Источник: Время

Трое игроков нижегородского «Горького‑2» и врач основной команды клуба сейчас находятся на учебно‑тренировочном сборе с юношеской сборной России (до 17 лет) на базе «Волей‑Град» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ВК «Горький».

В расположение национальной команды вызваны Максим Филиппов, Степан Дубов и Александр Виноградов, а также врач «Горького» Иван Прибылов.

В конце августа сборная России U‑17 примет участие в международном турнире «Памяти Ю. Б. Чеснокова», который традиционно проходит в Анапе.

«Желаем нашим игрокам и сотрудникам отлично проявить себя на высоком уровне», — заявили в волейбольном клубе «Горький».

Ранее сообщалось, что около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе Media Basket.