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Совфед продлил «гаражную амнистию» на пять лет

Совфед продлил «гаражную амнистию» до сентября 2031 года.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, который продлевает «гаражную амнистию» на пять лет — до сентября 2031 года.

Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.

На данный момент срок действия «гаражной амнистии» истекает 1 сентября 2026 года. Одобренный Совфедом закон, учитывая востребованность и эффективность данного механизма, продлевает этот срок до 1 сентября 2031 года. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.

Это позволит большему числу граждан оформить права на принадлежащие им гаражи и земельные участки в упрощенном порядке.