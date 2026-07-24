Совфед продлил «гаражную амнистию» на пять лет

Такая амнистия действует с 1 сентября 2021 года, позволяя гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность капитальный гараж и землю под ним, причем участок во многих случаях достается им бесплатно. Согласно данным Росреестра, за время ее действия граждане оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч участков под ними.