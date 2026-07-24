В Волгограде собрали в одном зале лучших следователей региона

В своей работе волгоградские следователи делают акцент как на расследовании нынешних преступлений, так и на уголовных делах прошлых лет. С помощью современных технологий специалисты находят ответы на вопросы, ждавшие своего часа не один десяток лет. Так, накануне стало известно о задержании жителя Саратовской области, который 29 лет назад искал «добычу» вместе с двумя приятелями и, увидев припаркованный на трассе грузовик", решил стребовать с его водителей деньги. Во время нападения мужчина выстрелил в одного из предпринимателей — ранение оказалось смертельным. Выйти на след предполагаемого преступника удалось по одной улике — оставленной шапкой, которая использовалась им в качестве маски.