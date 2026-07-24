Директора курской фирмы осудили за хищения при благоустройстве Красной площади

По версии следствия, Роман Лиморенко умышленно завысил объемы выполненных работ и количество строительных материалов в актах и справках о стоимости работ, а также недопоставил оборудование по муниципальному контракту, заключенному в 2023 году с администрацией Льгова. Подсудимый вину в мошенничестве не признал и утверждал, что не имел цели присвоения денежных средств. По словам гендиректора фирмы, «по накладным пошло задвоение позиций по материалам». Роман Лиморенко, однако, заявил, что им была допущена халатность. Суд тем не менее признал его виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).