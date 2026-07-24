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Более 31 тонны лисичек поставят из Нижегородской области в Беларусь

В нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» за июль подтвердили безопасность более 31 т лисичек, предназначенных для экспорта в Беларусь. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В нижегородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» за июль подтвердили безопасность более 31 т лисичек, предназначенных для экспорта в Беларусь. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Грибы проверяли на наличие карантинных и некарантинных вредных организмов, включая насекомых-вредителей и клещей. Нарушения специалисты не выявили.

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