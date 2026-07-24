Как в фильме ужасов: лежащий на трассе в Волгограде лом едва не убил пассажира иномарки

Роковое стечение обстоятельств отправило в реанимацию пассажира «Тойоты», попавшей в ДТП на Третьей Продольной магистрали в Волгограде 23 июля 2026 года. Около 15 часов, когда иномарка двигалась по трассе, в соседнем ряду водитель «Камаза» наехал на лежавший на проезжей части металлический лом. Кто его там потерял и когда — неизвестно, но после наезда грузовика предмет отлетел в лобовое стекло легковушки, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.