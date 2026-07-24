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Как в фильме ужасов: лежащий на трассе в Волгограде лом едва не убил пассажира иномарки

Пассажир попал в реанимацию после прилетевшего в лобовое стекло лома на трассе.

Источник: Комсомольская правда

Роковое стечение обстоятельств отправило в реанимацию пассажира «Тойоты», попавшей в ДТП на Третьей Продольной магистрали в Волгограде 23 июля 2026 года. Около 15 часов, когда иномарка двигалась по трассе, в соседнем ряду водитель «Камаза» наехал на лежавший на проезжей части металлический лом. Кто его там потерял и когда — неизвестно, но после наезда грузовика предмет отлетел в лобовое стекло легковушки, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

Лом пробил лобовое стекло и воткнулся в пассажира «Тойоты». Его срочно госпитализировали в БСМП № 25 Волгограда. Врачи говорят, что состояние пациента тяжелое. По данным облздрава, он находится в реанимации.