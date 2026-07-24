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В Сорочинском округе Оренбургской области сделают 62 контейнерные площадки

Завершить все работы планируется осенью этого года.

Работы по обустройству 62 контейнерных площадок проведут в Сорочинском муниципальном округе Оренбургской области, сообщили в администрации муниципалитета. Это отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

В планах создать 37 площадок для раздельного сбора мусора и 25 — для крупногабаритных отходов. Также там организуют подъездные пути для спецтехники. Завершить все работы планируется осенью этого года.

В сообщении напоминают, что обустройство новых контейнерных площадок для раздельного сбора отходов в Сорочинском округе началось еще в прошлом году. Тогда в Сорочинске специалисты оборудовали 37 объектов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.