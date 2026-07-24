В Калининград приехали библиотекари из десятков регионов России и Белоруссии

«Особенно символично, что форум проходит в год празднования 80 летия образования Калининградской области. Программа форума охватывает самые актуальные вопросы: от формирования краеведческих фондов и развития библиотечных музеев до использования искусственного интеллекта и современных игровых технологий в работе с молодёжью. Убеждён, что дискуссии, мастер классы и проектные сессии дадут вам новые идеи и инструменты, которые вы сможете применить в своих библиотеках» — отметил министр по культуре и туризму Андрей Ермак, приветствуя участников.