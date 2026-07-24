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Власти рекомендуют проработать смягчение лимитов на продажу бензина в РФ

Вице-премьер Александр Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям проработать вопрос по отмене ограничений на АЗС по отпуску в одни руки менее 50 литров бензина.

Вице-премьер РФ Александр Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям проработать вопрос по отмене ограничений на АЗС по отпуску в одни руки менее 50 литров бензина. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в отрасли.

Поручение было дано после совещания по ситуации на топливном рынке, которое состоялось 13 июля. По данным журналистов, Александр Новак также распорядился продумать меры, чтобы сотрудники АЗС не нарушали ограничения по продаже топлива.

Напомним, ограничения на продажу топлива в одни руки начали вводить на российских АЗС с конца мая. Лимиты зависят от региона и оператора автозаправочной станции. В основном ограничения установлены на уровне от 20 до 60 литров.

В Новосибирской области власти даже посоветовали гражданам переходить на удаленку ради экономии бензина.

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