Власти рекомендуют проработать смягчение лимитов на продажу бензина в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак рекомендовал Минэнерго и нефтяным компаниям проработать вопрос по отмене ограничений на АЗС по отпуску в одни руки менее 50 литров бензина. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в отрасли.