Более 79 млн рублей потратили на нанесение дорожной разметки в Хабаровске в этом году

Этой работой занимаются сотрудники МБУ «Научно-производственный центр организации дорожного движения». Они выезжают на объекты в 4:00, чтобы успеть сделать как можно больше до начала рабочего дня, пока дороги пустые. Горизонтальные полосы они наносят на асфальт термопластиком, а «зебры» на пешеходных переходах обновляют холодным пластиком. Как говорят сами специалисты, термопластик служит в два-три раза дольше обычной краски. На сегодняшний день подрядчики уже нанесли свежую разметку на улицах Павла Морозова, Ленинградской (от улицы Ленина до Восточного шоссе), Выборгской, Связной, Полярной, Победы, Шелеста, Слободской, Выставочной, Быстринской и еще на десятках других дорог. Пешеходные «зебры» обновили на Амурском и Уссурийском бульварах, на всех поперечных улицах в центре Хабаровска, а также на сложных перекрестках и вблизи социальных объектов. В ближайшее время дорожники намерены нанести новую разметку на улице Воронежской (от улицы Серышева до федеральной трассы «Восток»). Кроме того, они планируют обновить разметку на улице Серышева и проспекте 60-летия Октября, где сейчас идет капитальный ремонт. К слову, обычную краску в этом году в Хабаровске нанесли только на двух улицах — Ухтомского и Окружной.