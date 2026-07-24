Калининградцев приглашают на бесплатный детский концерт классической музыки

В Калининграде в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова на Московском проспекте сегодня, 24 июля, состоится бесплатный детский концерт. Выступать будут ученики творческой школы «Камертон».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, это будет концерт классической музыки. Прозвучат шедевры русской и мировой классики для скрипки, фортепиано, флейты и гобоя.
В концерте примут участие учащиеся музыкальных школ, колледжей и вузов России, лауреаты международных конкурсов, а также их педагоги школы «Камертон» — ведущие преподаватели московских вузов.
Начало в 14:00.
Вход свободный.
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