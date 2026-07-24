Нападающий Артём Матюк продлил контракт с нижегородским «Торпедо»

Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с 18-летним нападающим Артёмом Матюком еще на один год. Теперь трёхстороннее соглашение действующего игрока молодёжной команды «Чайка» рассчитано до конца сезона 2027/2028. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.
Форвард присоединился к системе нижегородцев летом 2024 года и за это время дважды выигрывал бронзовые медали МХЛ в составе «Чайки». В прошлом сезоне Матюк набрал 47 очков в 65 матчах при показателе полезности «+23» и 56% выигранных вбрасываний.
Генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга отметила, что продление соглашения стало результатом отличной работы хоккеиста. В клубе рассчитывают, что форвард поможет «Чайке» достичь высоких результатов и вскоре дебютирует в КХЛ за основной состав.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» сразится за Кубок Первых.