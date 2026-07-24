Нападающий Артём Матюк продлил контракт с нижегородским «Торпедо»

Форвард присоединился к системе нижегородцев летом 2024 года и за это время дважды выигрывал бронзовые медали МХЛ в составе «Чайки». В прошлом сезоне Матюк набрал 47 очков в 65 матчах при показателе полезности «+23» и 56% выигранных вбрасываний.