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Ещё 115 тонн бензина доставили в районы Хабаровского края

В Ванинский, Советско-Гаванский и Верхнебуреинский районы доставили 115 тонн топлива. Ограничения на продажу бензина в канистры пока сохраняются.

В Хабаровском крае продолжают стабилизировать поставки топлива в отдалённые районы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне в Ванинский и Советско-Гаванский районы отправили четыре бензовоза общим объёмом 85 тонн. Ещё 30 тонн топлива поступило в Верхнебуреинский район, где его сейчас распределяют между автозаправочными станциями.

По словам министра энергетики Хабаровского края Германа Тютюкова, в ближайшие дни власти рассчитывают нормализовать продажи топлива как минимум на всех шести АЗС.

«Мы постепенно стабилизируем ситуацию с продажей топлива на автозаправочных станциях муниципалитетов. Поэтому планируем в ближайшие дни нормализовать продажи, как минимум, на всех шести АЗС сети компании. Топливо будет в наличии», — сообщил министр энергетики края Герман Тютюков.

В правительстве края отметили, что продолжают контролировать загрузку каждого бензовоза, особенно следующего в удалённые территории, чтобы исключить возможные нарушения при поставках.

При этом ограничения на отпуск бензина в канистры пока сохраняются. По мнению властей, это необходимо для предотвращения ажиотажного спроса и обеспечения доступности топлива для всех потребителей.