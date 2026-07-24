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Воронежцев пригласили на бесплатные концерты и мастер-классы в парках

В рекреационных зонах проходит уличный фестиваль.

Источник: Комсомольская правда

В городских парках продолжается фестиваль «Воронеж — это мы!» (0+). На вечер 24 июля запланирована масштабная программа, которая начнется в 18.00.

В парке «Орленок» — концерт «Культурное лето», турнир по шахматам, «Тренажерный марафон», мастер-класс по северной ходьбе.

В Центральном парке — концерт группы «Разума сны», мастер-класс по фехтованию на колясках (паралимпийское фехтование), «Тренажерный марафон», «Тренировка 36».

В «Алых парусах» — концертно-игровая программа в амфитеатре, а в других локациях — мастер-классы по настольному теннису и баскетболу и «Тренажерный марафон».

В парке «Танаис» — концертно-игровая программа «Летняя феерия» (амфитеатр), «Тренажерный марафон» и мастер-класс по настольному теннису.

На Петровской набережной — «Фиджитал спорт», мастер-классы по пляжному футболу и волейболу.

В парке «Дельфин» — концертно-игровая программа «Мы вместе» в амфитеатре.

Коррективы в программу может внести непогода.

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