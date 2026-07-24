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Красноярец арендовал квартиру и устроил в ней наркоплантацию

Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя краевого центра. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчина выращивал запрещенные.

Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя краевого центра. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчина выращивал запрещенные вещества для дальнейшей продажи. Правоохранители установили, что злоумышленник арендовал квартиру в Свердловском районе краевой столицы. Он приобрел различное оборудование и устроил в жилье настоящую наркоплантацию. В ведомстве отметили, что ранее красноярец уже отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств. В ходе обыска квартиры с плантацией и по месту жительства наркоагронома правоохранители изъяли 8 стеклянных банок с запрещенным веществом и 13 кустов конопли. Общий вес изъятого составил около 2 килограммов. Красноярцу грозит до 15 лет лишения свободы, злоумышленник арестован и находится в СИЗО.