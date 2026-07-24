В Калининграде мужчина облил сожительницу горючей жидкостью и поджег

В Калининграде участковые уполномоченные задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство своей 29-летней сожительницы. Инцидент произошел в квартире на улице Александра Невского во время распития спиртных напитков.
В ходе ссоры мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Гость, находившийся рядом, смог потушить пламя. Однако пострадавшая не стала обращаться за помощью, опасаясь дальнейшей расправы. Полицейские заметили следы ожогов на шее и теле женщины во время профилактической беседы. Они доставили ее в больницу, приняли заявление и установили местонахождение скрывавшегося подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Полиция осуществляет оперативное сопровождение расследования.