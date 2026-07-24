Во Владивостоке прошла международная бизнес—миссия с предприятиями из Китая

«Развитие сотрудничества с Китаем в креативной сфере — одно из перспективных направлений для Приморского края. Креативные индустрии — это не только культурный обмен, но и новые экспортные ниши, возможность продвигать региональные бренды и усиливать экономическую привлекательность края. Подписанные соглашения — важный шаг к созданию устойчивых деловых связей и совместных проектов, которые будут работать на благо обоих регионов», — отметил первый замминистра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Алексей Старичков.