Во Владивостоке прошла международная бизнес—миссия с предприятиями из Китая

Международная реверсная бизнес—миссия в сфере креативных индустрий, нацеленная на развитие сотрудничества с Китаем, прошла во Владивостоке с 15 по 17 июля в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Креативный сектор экономики Приморья представили художники, мастера по созданию изделий ручной работы из дерева, фотографы, представители киноиндустрии, дизайнеры, ИТ-компании, специалисты индустрии моды. Программа мероприятия включала индивидуальные b2b-встречи, презентации возможностей приморских компаний и обсуждение форматов дальнейшего взаимодействия. Подчеркивается, что только в первый день было подписано 15 соглашений о намерениях развития партнерства.
«Развитие сотрудничества с Китаем в креативной сфере — одно из перспективных направлений для Приморского края. Креативные индустрии — это не только культурный обмен, но и новые экспортные ниши, возможность продвигать региональные бренды и усиливать экономическую привлекательность края. Подписанные соглашения — важный шаг к созданию устойчивых деловых связей и совместных проектов, которые будут работать на благо обоих регионов», — отметил первый замминистра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Алексей Старичков.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.