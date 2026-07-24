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На Дону за 190 млн рублей капитально отремонтируют дорогу

Об этом сообщает правительство Ростовской области.

На Дону за 190 млн рублей капитально отремонтируют дорогу. Об этом сообщает правительство Ростовской области. В Неклиновском районе дорожники взялись за масштабное обновление трассы. Работы развернулись на участке, который соединяет магистраль Р-280 Новороссия с селами Васильево-Ханжоновка и Федоровка. В нормативное состояние приведут 9,3 километра пути — строго с 10-го по 19-й километр. На эти цели выделено почти 190 миллионов рублей. Прямо сейчас специалисты готовят надежное основание для нового асфальта. Они применяют современную технологию холодного ресайклинга. Старое покрытие фрезеруют и выравнивают, а затем укрепляют цементом. Такой подход создает по-настоящему прочный фундамент, который легко выдержит интенсивные транспортные нагрузки и прослужит долгие годы.