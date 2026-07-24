Корпорация развития Курской области подала шесть исков к подрядчикам на 1,3 млрд

с производителя металлоконструкций ООО «Стройтехногрупп» Виктора Головченко — 197,7 млн руб. Ранее стороны не встречалась в суде. Компания была замешана в деле о коррупции при строительстве оборонительных линий на границе с Украиной. Дмитрий Шубин, проходящий по делу в качестве посредника в передаче взятки бывшему курскому вице-губернатору Алексею Дедову рассказал на суде, что в схему передачи откатов для «решения деликатных вопросов» его включил господин Головченко, для которого он выступил «нужным и полезным кумом»;