В Хабаровске завершился дальневосточный медиафорум

Дальневосточный медиафорум торжественно закрылся в Хабаровске. Последним мероприятием саммита стала пленарная дискуссия «Хабаровский край: победы, ценности, единство — роль медиа», сообщает hab.aif.ru.
В пленарной дискуссии приняли участие губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, депутат Госдумы РФ Максим Иванов, телеведущий Дмитрий Губерниев, военкор Семён Пегов, начальник управления по работе с ДФО АНО «Диалог Регионы» Андрей Новиков, коммерческий директор «Первого канала» Пётр Шепин и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Завершением мероприятия стала торжественная церемония лучших представителей СМИ Хабаровского края.
«Два дня мы работали на дальневосточном медиафоруме, и я могу уверено сказать, что в это время мы задавали федеральную повестку. В Хабаровске собрались лучшие представители СМИ и блогосферы. Обсуждали вопросы стыка между объективностью подачи информации и остротой. Цель дискуссий — научить друг друга тому, как мы должны подавать информацию, чтобы она была честной, справедливой. Научиться не поддаваться вбросам и фейковой информации, с которой журналисты и люди имеют дело каждый день. Для нас важно, чтобы человек, заглядывая в завтрашний день понимал, что государство делает очень многое, чтобы завтра было лучше и качественнее, чем вчера», — подвёл итог форума губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.