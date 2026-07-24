В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов России

В ряде российских регионов ситуация с обеспечением топливом стабилизируется, положительная динамика отмечена в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, на Кубани и в Татарстане, рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев, его слова публикует ведомство в своем канале в Max.
В ряде регионов России ситуация с обеспеченностью топливом стабилизируется. Увеличивается число работающих заправок, а очереди, наоборот, сокращаются. Речь, в частности, о Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане. Нормализуется топливный рынок и в Архангельской и Саратовской областях.
Как объяснил Сергей Цивилев, это стало возможным благодаря мерам, принятым правительством РФ, включая запрет на экспорт нефтепродуктов. Немалую роль сыграли и решения, направленные на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей.
Минэнерго продолжит работу с регионами по обеспечению их потребностей в нефтепродуктах, добавил министр.
При этом приоритетным является бесперебойное снабжение государственных, муниципальных служб, включая МЧС и медиков; а также обеспечение горючим производителей сельскохозяйственной продукции.