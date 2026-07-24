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ЕС ввел санкции против ростовского аэропорта Платов

Евросоюз включил аэропорт Платов в Ростовской области в санкционный список. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.

Евросоюз включил аэропорт Платов в Ростовской области в санкционный список. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС.

Помимо Платова, ограничения затронули московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный и Минеральные Воды.

В Брюсселе заявили, что Платов якобы задействован в перевозке товаров и технологий, пригодных для использования в оборонной сфере и сфере безопасности.

Между тем аэропорт не функционирует с февраля 2022 года: Росавиация приостановила его работу в целях обеспечения безопасности гражданских полетов.

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