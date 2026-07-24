Последний день: волгоградским выпускникам назвали даты зачисления в вузы

Сразу после завершения приёма вузы начнут публиковать конкурсные списки. У абитуриентов будет время до 5 августа (до 17:00), чтобы оценить свои шансы и подтвердить согласие на зачисление. Приказы о зачислении начнут выходить поэтапно: с 3 августа — для льготников и тех, кто заключил целевые договоры с работодателями, а с 7 августа стартует основной этап.