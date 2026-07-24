Последний день: волгоградским выпускникам назвали даты зачисления в вузы

Волгоградские выпускники, которые ещё не подали документы в вузы, оказались на финишной прямой: приём заявлений на бюджетные места без вступительных экзаменов — только по ЕГЭ — закроется уже завтра, 25 июля.
Сегодня, 24 июля, документы ещё можно принести лично до 17:00, а в субботу приёмные комиссии работают сокращённо — до 13:00. Те, кто не успевает физически, могут отправить пакет через портал «Госуслуги», сообщает РИАЦ.
Сразу после завершения приёма вузы начнут публиковать конкурсные списки. У абитуриентов будет время до 5 августа (до 17:00), чтобы оценить свои шансы и подтвердить согласие на зачисление. Приказы о зачислении начнут выходить поэтапно: с 3 августа — для льготников и тех, кто заключил целевые договоры с работодателями, а с 7 августа стартует основной этап.
Для волгоградских выпускников этот отрезок — один из самых напряжённых в приёмной кампании. От того, успеют ли они подать заявление и вовремя подтвердить выбор, зависит, попадут ли они в заветный список.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о новой онлайн-платформе, которая может изменить поступление в вузы.