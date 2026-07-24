Вузы Прикамья завершают прием документов от абитуриентов по итогам ЕГЭ

Вузы Пермского края 25 июля завершат прием документов на поступление от выпускников по итогам ЕГЭ. В краевом Минобре напомнили о двух возможных способах их подачи — лично в приемной комиссии или онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» с подтвержденной учетной записью. Цифровизация госуслуг в Прикамье реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных».