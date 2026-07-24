Топливная ситуация в Башкирии остается напряженной

По данным мониторинга 31 заправки в Уфе в очередях на АЗС стоят 993 автомобиля. Этот показатель ниже, чем на прошлой неделе, несмотря на пятницу и жару. Топливо есть на всех заправках, дизельное топливо отсутствует только на трех АЗС. На остальных представлены все виды бензина и дизеля.