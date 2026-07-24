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Топливная ситуация в Башкирии остается напряженной

Ситуация с топливом в Башкирии стабилизируется, но остается напряженной и контролируемой. Об этом на брифинге в ЦУРе сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По данным мониторинга 31 заправки в Уфе в очередях на АЗС стоят 993 автомобиля. Этот показатель ниже, чем на прошлой неделе, несмотря на пятницу и жару. Топливо есть на всех заправках, дизельное топливо отсутствует только на трех АЗС. На остальных представлены все виды бензина и дизеля.

В муниципалитетах, где работает только одна заправка, ситуация тяжелее. В селе Мишкино, где единственная АЗС, топливо сейчас оставлено для экстренных служб. Во второй половине дня туда организуют подвоз. В целом подвоз топлива в муниципалитеты организован.

Эдуард Мустафин предупредил, что перед выходными многие жители массово отправятся на природу, поэтому очереди на заправках сохранятся.