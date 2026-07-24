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Основатели красноярского «Светофора» попали под санкции Евросоюза

Евросоюз включил основателей сети магазинов «Светофор» в новый пакет санкций против России. В список попали Сергей и Андрей Шнайдеры, а также их мать Валентина Шнайдер.

Евросоюз включил основателей сети магазинов «Светофор» в новый пакет санкций против России. В список попали Сергей и Андрей Шнайдеры, а также их мать Валентина Шнайдер. Об этом говорится в материалах 21-го пакета ограничений ЕС.

В документах ЕС отмечается, что розничный бизнес Шнайдеров играет важную роль в российской экономике. Также указывается, что группа «Светофор», входящая в структуру «Торгсервис», ведет деятельность в Крыму и управляет дискаунтерами «Светофор» и «Маяк» на территориях новых регионов.

Новый пакет санкций стал крупнейшим по числу персональных включений за последние четыре года. Всего в него вошли 218 физических и юридических лиц. Ограничения ЕС обычно предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление средств и ограничения на поездки для физических лиц.

Семья Шнайдеров связана с Красноярском. Первый магазин низких цен «Светофор» открылся в городе в 2009 году. До этого предприниматели развивали другие торговые проекты, в том числе сеть пивных магазинов. Позже сеть выросла в крупный дискаунтерский бизнес. По данным Forbes, в 2024 году Сергей Шнайдер впервые вошел в список российских долларовых миллиардеров с оценкой состояния в 1,4 млрд долларов. В 2026 году семья выбыла из рейтинга миллиардеров, а ее активы оценивались уже примерно в 900 млн долларов.

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