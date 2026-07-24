Основатели красноярского «Светофора» попали под санкции Евросоюза

Семья Шнайдеров связана с Красноярском. Первый магазин низких цен «Светофор» открылся в городе в 2009 году. До этого предприниматели развивали другие торговые проекты, в том числе сеть пивных магазинов. Позже сеть выросла в крупный дискаунтерский бизнес. По данным Forbes, в 2024 году Сергей Шнайдер впервые вошел в список российских долларовых миллиардеров с оценкой состояния в 1,4 млрд долларов. В 2026 году семья выбыла из рейтинга миллиардеров, а ее активы оценивались уже примерно в 900 млн долларов.