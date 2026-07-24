Нижегородская область отправит в Беларусь более 30 тонн лисичек

Беларусь получит более 30 тонн лисичек из Нижегородской области. Грибы, предназначенные для экспорта, прошли проверку на безопасность. Об этом сообщает ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Специалисты провели энтомологическую экспертизу продукции. Чтобы разрешить отправку лисичек за границу, нужно было убедиться в отсутствии насекомых-вредителей и клещей, а также иных вредных организмов.
Исследование грибов не выявило каких-либо нарушений. Партия полностью отвечает требованиям государства-импортера. Теперь безопасность нижегородских лисичек подтверждается еще и документами.
Ранее мы рассказывали о том, что в лесах и на приусадебных участках на нижегородцев нападают клещи. В регионе фиксируются случаи энцефалита.