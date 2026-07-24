Это маленькое устройство поможет бороться с зависимостью от соцсетей

Компания Xteink разрабатывает и выпускает карманные электронные книги, которые можно читать в любой момент дня, не отвлекаясь на телефон. Основатель бренда Крузео Ху отталкивался от простого наблюдения: люди понимают ценность чтения, но чаще выбирают листать соцсети или переписываться в мессенджерах. Приложения для чтения также не работают — пользователь постоянно отвлекается на уведомления. Поэтому цель Xteink — не заменить смартфон, а предложить альтернативу: легкое и удобное устройство, которое всегда можно взять с собой и достать в свободную минуту — в поезде, во время обеда или перед сном.