Это маленькое устройство поможет бороться с зависимостью от соцсетей

Компания Xteink выпустила гаджет, который поможет отвлечься от бесконечного скроллинга соцсетей в телефоне. Новая электронная книга X4 Pro крепится на заднюю панель смартфона и стоит $99 (7,7 тыс. руб.), сообщает портал Gizmodo.
Компания Xteink разрабатывает и выпускает карманные электронные книги, которые можно читать в любой момент дня, не отвлекаясь на телефон. Основатель бренда Крузео Ху отталкивался от простого наблюдения: люди понимают ценность чтения, но чаще выбирают листать соцсети или переписываться в мессенджерах. Приложения для чтения также не работают — пользователь постоянно отвлекается на уведомления. Поэтому цель Xteink — не заменить смартфон, а предложить альтернативу: легкое и удобное устройство, которое всегда можно взять с собой и достать в свободную минуту — в поезде, во время обеда или перед сном.
Продукция компании — тонкие портативные ридеры на дисплеях E-Ink, которые позволяют держать под рукой книги, длинные тексты, заметки и цитаты. Помимо самих ридеров, Xteink развивает экосистему вокруг устройств: фирменное приложение для переноса книг и файлов, а также облачный сервис XT-Cloud, который синхронизирует ленты новостей и другую персональную информацию на экране гаджета.
Как работает ридер Xteink X4 Pro.
Xteink X4 Pro стал прямым продолжением прошлогодней модели X4, которая завоевала популярность пользователей благодаря компактным размерам и креплению к задней панели смартфона через магниты MagSafe или Qi2. Устройство весит всего 72 г, а его толщина составляет 5,95 мм — по размеру ридер примерно как банковская карта. Экран остался того же размера — 4,26 дюйма, но теперь он получил сенсорное управление, которого не было у первой версии.
Главное новшество — фронтальная подсветка с регулируемой цветовой температурой. У прошлогодней модели подсветки не было вообще, поэтому читать в темноте без дополнительного источника света было невозможно. Теперь пользователь может настраивать яркость и переключаться между теплым и холодным светом в зависимости от условий чтения. Второе важное изменение — аккумулятор емкостью 1100 мАч вместо прежних 650 мАч у X4. По заявлению производителя, автономность превышает 10 часов работы, что равняется одной-двум неделям обычного чтения.
Устройство имеет 8 мегабайт оперативной памяти, и 16 мегабайт — встроенной, но объем можно расширить картой microSD до 256 гигабайт. Помимо сенсорного экрана, на корпусе сохранились физические кнопки для перелистывания страниц и круглая кнопка «Домой», напоминающая по форме кнопку старых моделей iPhone. Книги на устройство можно загрузить через фирменное приложение Xteink, кабель USB-C или карту microSD, а сам ридер поддерживает подключение к Wi-Fi.
Какие есть ограничения у устройства.
Фото: Xteink.
Несмотря на обновления, Xteink X4 Pro имеет ряд недостатков, из-за которых устройство не подойдет всем пользователям. Плотность пикселей экрана составляет 219 ppi, тогда как даже базовые модели конкурента Kindle имеют 300 ppi — эта разница влияет на четкость текста при чтении.
Устройство поддерживает только книги без DRM-защиты в форматах PDF и MOBI, а также изображения в форматах JPG и BMP — это заметно меньше, чем набор форматов у конкурентов вроде Kindle или Kobo.
Цена устройства составляет $99 — популярные модели Boox Palma 2 и Palma 2 Pro стоят в три-четыре раза дороже, хотя и предлагают заметно более продвинутые функции. К тому же ридеры серии Palma имеют больший размер, чем X4 Pro, поэтому именно за счет миниатюрных размеров и низкой цены новинка Xteink нашла свою нишу на рынке.
Раскладушка Light Flip для тех, кто устал от соцсетей.
Ранее американский стартап Light выпустил телефон-раскладушку для тех, кто устал от соцсетей и бесконечного скроллинга приложений. Дизайн гаджета разработал один из создателей культовой Motorola Razr Кайвэй Тан (Kaiwei Tang). Телефон имеет черно-белый интерфейс и простой список инструментов без лишних функций: разработчики установили на нем 12-кнопочную клавиатуру, знакомую всем, кто пользовался технологией набора текста T9. На корпусе также разместили три функциональные кнопки, одна из которых находится внутри четырехпозиционной кнопки со стрелками для перемещения курсора. Сбоку расположена кнопка «Домой», а рядом с ней — переключатели громкости.
В нижней части корпуса разработчики разместили большой динамик, разъем для наушников Jack 3,5 мм и порт USB-C. В отличие от многих раскладушек, у Light Flip нет внешнего экрана в закрытом состоянии — вместо него есть только небольшой индикатор уведомлений. На задней панели находится 50-Мп камера, которая делает снимки с разрешением 12 Мп. Также телефон поддерживает Bluetooth и eSIM. Как и в старых раскладушках, в этом устройстве установлен съемный аккумулятор. Light Flip будет выпускаться в шести цветах.
Как отметили основатели стартапа Light Джо Холлиер и Кайвэй Тан, такой форм-фактор пимеет высокий спрос, особенно среди молодых пользователей, которые осознанно хотят избавиться от зависимости от мессенджеров и соцсетей.
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