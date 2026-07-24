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«Нижний Новгород — СШОР № 4» впервые выиграл Спартакиаду U‑17 по волейболу

В XIII летней Спартакиаде участвовали спортсмены 2010 и 2011 годов рождения.

Команда «Нижний Новгород — СШОР № 4» впервые в своей истории стала победителем XIII летней Спартакиады по волейболу среди юношей до 17 лет и завоевала золотые медали. Об этом сообщает Министерство спорта Нижегородской области.

Спортсмены 2010 и 2011 годов рождения достойно представили регион и уверенно выиграли престижные соревнования. Этот триумф — первый в истории команды и свидетельство высокого уровня местной подготовки. Отдельную благодарность заслуживает тренер Роман Голышев, приведший коллектив к золоту.

«Поздравляем спортсменов и тренерский штаб с заслуженной победой! Желаем новых достижений, ярких матчей и покорения новых спортивных вершин!» — заявили в минспорта.

Ранее сообщалось, что трое нижегородских волейболистов вызваны в сборную России.