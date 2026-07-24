43-й мировой рекорд фрирайдера Молчанова: в память о матери

Алексей Молчанов установил 43-й мировой рекорд: уроженец Волгограда нырнул на 129 метров на острове Панглао (Филиппины). Он побил достижение хорвата Петару Кловара на один метр. Сын легендарной фридайверши Натальи Молчановой продолжает её дело — она пропала без вести в 2015 году.
На счету Алексея — рекорды в разных дисциплинах: 136 метров в моноласте, 300 метров в бассейне, 180 метров подо льдом. Задержка дыхания — 8 минут 33 секунды. Биография, достижения и связь с матерью — в материале vlg.aif.ru.
Наталья Молчанова — мать, легенда фридайвинга и вдохновитель сына.
Алексей Молчанов — уроженец Волгограда. Его мать — знаменитая чемпионка и рекордсменка мира по фридайвингу Наталья Молчанова известна не только своими спортивными достижениями, но и уникальной авторской программой обучения. Путь сына тесно переплетён с её судьбой. Он не только продолжает, но и развивает дело всей жизни своей матери.
Наталья Молчанова — легендарный фридайвер, 22-кратная чемпионка мира и первая женщина, нырнувшая на глубину 101 метр. Она была основателем и первым президентом Российской федерации фридайвинга.
Их связь с сыном была не просто семейной, но и профессиональной. Знания, которые помогли ей самой стать величайшей спортсменкой, она затем передала сыну. Алексей никогда не скрывал, что мать была для него главным вдохновителем и примером, а её трагическая гибель стала не поводом уйти из спорта, а мощным стимулом продолжать её дело.
В 2015 году во время погружения у испанского острова Ибица Наталья Молчанова пропала без вести. Она погрузилась на глубину примерно в 30−40 метров и попала в сильное подводное течение. Её тело так и не нашли.
Путь Алексея Молчанова: от плавания до 43 мировых рекордов.
6 марта 2026 года Алексей отметил свой 39 день рождения. Он появился на свет в спортивной семье. Его мать, Наталья, занималась спортом ещё до рождения детей, а отец, Олег, на время рождения сына и старшей дочери Оксаны был студентом Волгоградской академии физкультуры.
Когда дети подросли, мать начала заниматься с ними плаванием. Она была тренером и привила детям любовь к воде с самого раннего возраста. Уже в детстве Алексей проявлял выдающиеся способности, и его мать, несмотря на первоначальные опасения за сына, стала его главным наставником.
С детства мальчик серьёзно занимался плаванием в училище олимпийского резерва в Санкт-Петербурге и был скоростным пловцом. Но в подростковом возрасте пошёл по стопам матери и начал заниматься фридайвингом.
Алексей вспоминал: его мама «влюбилась в этот вид спорта» и начала им заниматься, когда ей было уже за 40, а ему — 17. На сегодняшний день на его счету 43 мировых рекорда.
Рекорды Алексея Молчанова: 129 м, 136 м, 300 м и 8 минут без дыхания.
Абсолютный рекорд Алексея Молчанова — 136 метров в дисциплине CWT, когда спортсмен погружается с постоянным весом в моноласте. Он установил его в 2023 году. Действующий рекорд в длину в бассейне в моноласте — 300 метров. В Книгу рекордов Гиннеса его имя внесли после того, как в 2020 году он проплыл 180 метров подо льдом.
В 2026 году в рамках международного фестиваля «Под лёд Байкала» уроженец Волгограда установил мировой рекорд в дисциплине CWTi, погрузившись в моноласте по тросу с постоянным отягощением на глубину 91 метр.
Задерживать дыхание под водой фридайверу удаётся на 8 минут 33 секунды, рекорд его Натальи Молчановой составлял 5 минут 39 секунд.
Амбассадор Байкала и преемственность: как Молчанов вдохновляет других.
Алексей Молчанов популяризирует фридайвинг по всему миру, демонстрируя, что этот вид спорта может быть доступным и безопасным, если к нему подходить с умом. Он — лицо школы фридайвинга, которая носит имя его матери. В 2021 году стал амбассадором фонда «Озеро Байкал» и с тех пор представляет его программы не только в России, но и во всём мире, делясь знаниями об этом уникальном озере с фридайверским сообществом.
Кроме того, спортсмен увлекается подводной фотографией.
Пока неизвестно, продолжит ли его дело сын Максим. С его мамой, известной российской пловчихой Еленой Молчановой-Соколовой Алексей состоял в браке с 2016 по 2024 год. Мальчику только пять лет.