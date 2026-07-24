43-й мировой рекорд фрирайдера Молчанова: в память о матери

Их связь с сыном была не просто семейной, но и профессиональной. Знания, которые помогли ей самой стать величайшей спортсменкой, она затем передала сыну. Алексей никогда не скрывал, что мать была для него главным вдохновителем и примером, а её трагическая гибель стала не поводом уйти из спорта, а мощным стимулом продолжать её дело.