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Дорогу от трассы Р-280 до двух сел Ростовской области обновят за 190 млн рублей

В Неклиновском районе Ростовской области начали капитальный ремонт дороги.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области начали капитальный ремонт участка дороги, соединяющей трассу Р-280 «Новороссия» с селами Васильево-Ханжоновка и Федоровка. Об этом рассказали в управлении информационной политики донского правительства.

Привести в порядок планируют участок дороги протяженностью 9,3 км (с 10 по 19 км). На эти цели потратят почти 190 млн рублей.

Сейчас готовят основание дорожного полотна. После фрезерования и выравнивания старого покрытия основание укрепляют цементом. В итоге сделают прочную и долговечную проезжую часть, способную выдерживать современные транспортные нагрузки.

Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Обновление дороги должны завершить до октября 2026 года.

— Эта дорога имеет большое значение для жителей Неклиновского района, обеспечивая транспортную связь с региональной сетью автодорог, — отметила заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

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