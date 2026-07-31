Почему летом 2026 года у женщин сбивается цикл?

В начале 2026 года в соцсетях завирусился мем о том, что летом 2026 года «планеты встанут в ряд так, что у всех женщин одновременно начнутся критические дни». Однако гравитационное влияние планет на организм человека ничтожно мало по сравнению с обычным магнитным полем Земли или смартфоном в руке. Цикл регулируется гормонами, а не Юпитером.