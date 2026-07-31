Почему летом 2026 года у женщин сбивается цикл?

Что влияет на женский цикл и почему он «сбивается»?
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
Вот наиболее вероятные источники этого вопроса, которые сейчас активно обсуждаются в сети.
1. Шутка про «Великое выравнивание» (мем)
В начале 2026 года в соцсетях завирусился мем о том, что летом 2026 года «планеты встанут в ряд так, что у всех женщин одновременно начнутся критические дни». Однако гравитационное влияние планет на организм человека ничтожно мало по сравнению с обычным магнитным полем Земли или смартфоном в руке. Цикл регулируется гормонами, а не Юпитером.
2. Отголоски конспирологии о вышках 5G/HAARP
Обычно такие вбросы появляются перед какими-то астрономическими явлениями (например, приближением кометы или магнитной бури). Летом 2026 года действительно ожидается пик солнечной активности, но он влияет на электронику и полярные сияния, а не на синхронизацию лютеиновых фаз у миллиардов женщин.
3. Феномен синхронизации (эффект Макклинток)
Существует устойчивый миф о том, что циклы у женщин, живущих вместе, синхронизируются. Хотя масштабных научных подтверждений он не нашёл, он до сих пор популярен. Возможно, кто-то превратил эту идею в глобальный флешмоб «лета синхронизации».
С медицинской и биологической точки зрения никакого глобального и одномоментного сбоя цикла у женщин по всему миру летом 2026 года не зафиксировано и не может произойти без катастрофических причин.
Что на самом деле может влиять на цикл (без мистики)?
Если вы заметили изменения лично у себя или близких, это связано с вполне обычными «земными» причинами:
- а) резкая смена погоды (аномальная жара) — тепловой стресс сильно влияет на гормональную активность;
- б) постковидный синдром — новые штаммы ковида и последствия перенесённых инфекций до сих пор часто вызывают временные нарушения цикла;
- в) стресс — геополитическая и экономическая обстановка в 2026 году у многих остаётся напряжённой.
Так что это не глобальный апокалипсис, а скорее просто интернет-шутка, которую можно легко принять за правду.