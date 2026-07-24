Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Instagram начнет удалять видео, снятые втайне

Речь идет о розыгрышах работников сферы обслуживания и роликах пикаперов.

Источник: РБК Life

Соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) будет удалять видео с домогательствами и оскорбительным розыгрышами, скрытно снятые с помощью умных очков Meta, сообщает Business Insider.

«Если вы публикуете контент, который использует людей в своих целях и преследует их, как, например, многие из этих видеороликов с пикап-фразами, о которых мы слышали и видели, то мы будем удалять такой контент», — заявил глава соцсети Адам Моссери.

Вероятно, пишет Business Insider, речь идет о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания, например, кассиров или сотрудников фастфуда в умных очках. Такие пранки зачастую граничат с домогательствами или неприемлемым поведением.

Другое направление — это контент, созданный пикаперами. Они используют очки, чтобы снимать процесс знакомства с женщинами в спортзалах или на улицах. Такое общение бывает позитивным, однако происходят и неловкие моменты, когда девушки не догадываются, что их снимают.

«Суперчувствительные» ИИ-очки.

Компания Meta тестирует прототип «суперчувствительных» ИИ-очков, которые будут фиксировать каждый момент жизни пользователя с помощью камер и аудиозаписей.

Пользователи смогут использовать ИИ для поиска того, что они увидели или услышали, а также для восстановления событий прошедшего дня.

В новом устройстве могут отказаться от светодиода, который показывает, что владелец ведет съемку. Один из вариантов, обсуждаемых в компании, предполагает, что необработанные аудиозаписи и изображения не будут храниться организацией и предоставляться пользователям. Мета-данные из этих файлов будут отправляться на сервер для обработки с помощью ИИ.

Читайте РБК Life в «Максе».