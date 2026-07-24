Instagram начнет удалять видео, снятые втайне

В новом устройстве могут отказаться от светодиода, который показывает, что владелец ведет съемку. Один из вариантов, обсуждаемых в компании, предполагает, что необработанные аудиозаписи и изображения не будут храниться организацией и предоставляться пользователям. Мета-данные из этих файлов будут отправляться на сервер для обработки с помощью ИИ.