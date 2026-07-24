Instagram начнет удалять видео, снятые втайне

Соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) будет удалять видео с домогательствами и оскорбительным розыгрышами, скрытно снятые с помощью умных очков Meta, сообщает Business Insider.
«Если вы публикуете контент, который использует людей в своих целях и преследует их, как, например, многие из этих видеороликов с пикап-фразами, о которых мы слышали и видели, то мы будем удалять такой контент», — заявил глава соцсети Адам Моссери.
Вероятно, пишет Business Insider, речь идет о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания, например, кассиров или сотрудников фастфуда в умных очках. Такие пранки зачастую граничат с домогательствами или неприемлемым поведением.
Другое направление — это контент, созданный пикаперами. Они используют очки, чтобы снимать процесс знакомства с женщинами в спортзалах или на улицах. Такое общение бывает позитивным, однако происходят и неловкие моменты, когда девушки не догадываются, что их снимают.
«Суперчувствительные» ИИ-очки.
Компания Meta тестирует прототип «суперчувствительных» ИИ-очков, которые будут фиксировать каждый момент жизни пользователя с помощью камер и аудиозаписей.
Пользователи смогут использовать ИИ для поиска того, что они увидели или услышали, а также для восстановления событий прошедшего дня.
В новом устройстве могут отказаться от светодиода, который показывает, что владелец ведет съемку. Один из вариантов, обсуждаемых в компании, предполагает, что необработанные аудиозаписи и изображения не будут храниться организацией и предоставляться пользователям. Мета-данные из этих файлов будут отправляться на сервер для обработки с помощью ИИ.
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