Около 800 жительниц Бурятии нашли работу с помощью службы занятости

Карьерные консультанты службы занятости помогают женщинам не только подобрать вакансию, но и составить резюме, подготовиться к собеседованию, оценить свои навыки с помощью профориентационного тестирования. За помощью в трудоустройстве обращаются клиентки с разными жизненными ситуациями. Среди них 377 мам с несовершеннолетними детьми, 117 многодетных мам. Еще 205 женщин возвращаются к работе после перерыва больше года, а 154 — впервые трудоустраиваются.