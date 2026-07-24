Около 800 жительниц Бурятии нашли работу с помощью службы занятости

Около 800 жительниц Бурятии с начала года трудоустроились при поддержке службы занятости в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Это 44% от всех женщин, обратившихся в ведомство за содействием в поиске работы, сообщили в республиканском агентстве занятости населения.
Карьерные консультанты службы занятости помогают женщинам не только подобрать вакансию, но и составить резюме, подготовиться к собеседованию, оценить свои навыки с помощью профориентационного тестирования. За помощью в трудоустройстве обращаются клиентки с разными жизненными ситуациями. Среди них 377 мам с несовершеннолетними детьми, 117 многодетных мам. Еще 205 женщин возвращаются к работе после перерыва больше года, а 154 — впервые трудоустраиваются.
«Отдельное внимание уделяется женщинам, которым особенно важна адресная помощь. В этом году в центры занятости обратились 44 женщины с инвалидностью, 187 — предпенсионного возраста. Для них проводятся мини-ярмарки вакансий, дни открытых дверей», — уточнил руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.