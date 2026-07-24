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В Калининграде мужчина попытался заживо сжечь возлюбленную

29-летнюю женщину спас общий знакомый пары.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пьяный 37-летний мужчина попытался сжечь возлюбленную. Суд заключил злоумышленника под стражу. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Трагедия произошла 22 июля в квартире на ул. А. Невского. злоумышленник облил 29-летнюю женщину жидкостью для заправки зажигалок и поджёг. Пострадавшую спас общий знакомый пары, находившийся в этот момент в квартире и сбивший с неё пламя.

В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью»). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В январе 2026 года на ул. А. Невского пьяный влюблённый калининградец устроил пожар в квартире и подъезде, после того как его бросила подруга.

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