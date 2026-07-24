В Калининграде мужчина попытался заживо сжечь возлюбленную

Трагедия произошла 22 июля в квартире на ул. А. Невского. злоумышленник облил 29-летнюю женщину жидкостью для заправки зажигалок и поджёг. Пострадавшую спас общий знакомый пары, находившийся в этот момент в квартире и сбивший с неё пламя.