В Мурманской области обновят 13 км автодороги «Лесная»

Участки трассы «Лесная» общей протяженностью 13 км отремонтируют в муниципальном округе Оленегорске на территории Мурманской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В частности, на отрезке с 33-го по 34-й километр проводится фрезерование существующего асфальта. А на участке с 20-го по 22-й километр специалисты укладывают выравнивающий слой нового покрытия.
Кроме того, работы проводят на двух мостах на автодороге Кола — Серебрянские ГЭС. Так, на переправе через реку Териберку завершается бетонирование выравнивающего слоя на проезжей части и тротуаре, ведется установка мостового барьерного ограждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.