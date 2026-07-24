Новые необычные арт-объекты появились на станциях КрасЖД в Хакасии

Красноярские железнодорожники установили на станциях в Хакасии оригинальные авторские арт-объекты. Они появились в рамках проекта КрасЖД по благоустройству привокзальных территорий.
Так, на станции Сон (Боградский район Хакасии) завершен монтаж скульптурной композиции «Забытый багаж». Это сюжет из прошлого века: оставленные пассажиром на перроне старинный сундук и чемодан, на котором мирно спит бездомный кот.
Еще один необычный ландшафтный комплекс «Пастух и овцы» появился на станции Ербинская (Усть-Абаканский район Хакасии). Он установлен на большом газоне — символическом лугу, где пасутся животные.
Арт-объект олицетворяет один из самых известных в мировой культуре метафорических образов — идею покровительства, заботы, защиты и спасения. Кроме того, эта пасторальная картина — символ истории Хакасии.
Железнодорожники расположили арт-объекты близко к перронам в местах отдыха пассажиров.
Добавим, проект реализуется на КрасЖД с 2016 года. За это время на привокзальных площадях магистрали установлено более 50 малых скульптур и арт-объектов. Такое оформление станций формирует их уникальность и повышает туристическую привлекательность регионов.