Особняк Демидова у Исаакиевской площади вернут государству по решению суда

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение в пользу Росимущества в споре с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В результате суд прекратил право оперативного управления агентства на доходный дом Демидова, расположенный на Большой Морской, 43. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».