СМИ: ЕК доработает предложение о запрете на въезд в ЕС участникам СВО

В июне 2026 года, представляя проект 21-го пакета антироссийских санкций, фон дер Ляйен пообещала немедленно ввести полный запрет на въезд тем, кто участвует в СВО на Украине. Но 23 июля, когда ЕС объявил о согласовании 21-го пакета, меры по запрету въезда в ЕС участникам СВО в нем не было.