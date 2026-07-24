СМИ: ЕК доработает предложение о запрете на въезд в ЕС участникам СВО

В июне 2026 года, представляя проект 21-го пакета антироссийских санкций, фон дер Ляйен пообещала немедленно ввести полный запрет на въезд тем, кто участвует в СВО на Украине. Но 23 июля, когда ЕС объявил о согласовании 21-го пакета, меры по запрету въезда в ЕС участникам СВО в нем не было.
При этом фон дер Ляйен отметила в посте на платформе Х, что в Европе «сделали важный шаг к официальному запрету въезда российских комбатантов в ЕС».
Как пишет «Интерфакс-Украина», в четверг высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам в Брюсселе, что Совет ЕС согласился рассмотреть вопрос о запрете въезда в короткие сроки. В Совете попросили Еврокомиссию изучить все детали этого вопроса и отчитаться через два-три месяца, а затем провести дополнительные обсуждения. По словам чиновника, окончательное решение будет принято осенью, ориентировочно в октябре.
Он утверждает, что запрет на выдачу виз участникам СВО «в принципе согласован», но необходимо обеспечить, чтобы новая мера была полностью «совместима и гармонизирована» с существующими визовыми и шенгенскими рамочными правилами.