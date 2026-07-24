100 тысяч заплатит воронежский мастер ногтевого сервиса за мошенничество

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело. Суд учел признание вины, раскаяние, а также полное возмещение материального ущерба государству. Кроме того, женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей. За нее на суде также заступился представитель управления социальной защиты о снисхождении.