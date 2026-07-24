В Красноярском крае водителей попросили заправлять без паники и запасов

«Автовладельцы часто сами создают очереди, заливая по 5−10 литров в бак или заполняя канистры. При спокойном и равномерном расходе топлива напряжённости не было бы. На трассах сняли лимит 50 литров для фур — пробок стало меньше. Заправляйтесь в привычном режиме, без резких запасов — так мы сэкономим время друг другу и сохраним спокойствие», — подчеркнул председатель Красноярского регионального движения автовладельцев Егор Фролов.