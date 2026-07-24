В Красноярском крае водителей попросили заправлять без паники и запасов

В Красноярском крае на АЗС крупных сетей на федеральных и региональных трассах улучшилась ситуация с дизельным топливом — увеличены лимиты, заправка большегрузов идёт штатно. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Отмечается, что ситуация с бензином сложнее: высокий спрос и неравномерные поставки создают напряжённость. На некоторых станциях возникают паузы в продаже — это связано с ожиданием очередной партии или переключением резервуаров. Социально значимые службы (скорая, МЧС, школы, общественный транспорт, сельхозпроизводители) обеспечены в приоритетном порядке.
«Автовладельцы часто сами создают очереди, заливая по 5−10 литров в бак или заполняя канистры. При спокойном и равномерном расходе топлива напряжённости не было бы. На трассах сняли лимит 50 литров для фур — пробок стало меньше. Заправляйтесь в привычном режиме, без резких запасов — так мы сэкономим время друг другу и сохраним спокойствие», — подчеркнул председатель Красноярского регионального движения автовладельцев Егор Фролов.
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